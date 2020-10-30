MB'den sıkılaştırma adımları sürüyor

30 Ekim 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), BIST Repo-Ters Repo Pazarı'nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor.

TCMB para politikası sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Banka BIST Repo-Ters Repo Pazarı’nda gecelik borç verme faiz oranı üzerinden sınırlı tutarda sağladığı fon tutarını bugün sıfırlayarak sıkılaştırma adımlarını sürdürüyor.

Atılan adımlar çerçevesinde bankaların Geç Likidite Penceresine (GLP) de belli tutarlarda yönlendirileceği beklenmekte olup bu adım ağırlıklı ortalama fonlama faizinin ve BIST repo faizlerinin hızlı şekilde yükselmesini sağlayacak.

Enflasyon Raporu basın toplantısında TCMB Başkanı Murat Uysal tarafından ağırlıklı ortalama fonlamanın artış eğilimi içinde olduğu ifade edilmişti. Bu çerçevede TCMB’nin sıkılaştırma adımlarına istikrarlı şekilde devam ettiği görülüyor.

AOFM, 10 ayın zirvesinde

Bu arada ağırlıklı fonlama maliyeti 28 Ekim itibariyle yüzde 13,08'e çıktı ve AOFM’de 10 ayın zirvesi görülmüş oldu.

Dolar/TL'de oynaklık sürüyor

Yoğun veri akışının takip edildiği günde dolar/TL sabah saatlerinde 8,3358'le rekor seviyelere geldi. Merkez Bankası'ndan gelen yeni sıkılaştırma hamlesiyle dolar/TL, 8,27'ye kadar çekildi. Sonrasında gelen tepki alımlarıyla kur 8,32 düzeyinde dengelendi. Dün 9,7811 ile rekor kıran euro/TL de benzer hareketlerle 9,66'ya kadar çekildikten sonra 9,73'lerden el değiştiriyor.

InvestAZ Yatırım'ın bilgilendirme notu şöyle: Borsa ve kurlardaki baskıya yurt dışı satış dalgası eklenince Merkez Bankası düzenlemeye gitti. Geçtiğimiz haftadaki faiz kararından sonra yükselişe geçen döviz kurları ve serbest düşen borsalara bir olumsuz haber daha eklendi. Amerika borsaları önceki gün sert düşerek uzun bir süredir düşen Avrupa borsalarına katılmış oldu. Türkiye’de piyasalar tatilken Dolar/TL’nin 8,32’ye kadar yükselmesinin ardından bu sabah seans öncesi Merkez Bankası’ndan müdahale geldi.

Borsa İstanbul’un sert düşüşüne devam ederek bugün de sabah büyük bir düşüşle açılması beklenirken TCMB BIST’te repo ve ters repo işlemleri yapmayacağını açıkladı. Bu şekilde Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti’ni artırılacakken Dolar/TL’nin ilk tepkisi 8,27’ye gerilemek oldu. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul’da satışların devam edeceğini düşünüyoruz. 1.137’nin Çarşamba günü kırılmasıyla yeni hedef 1.096 puan olarak gözükmektedir. Piyasalarda dur durak bilmeyen düşüşlerin ise Amerika seçimlerinin tamamlanmasının ardından yön ve hız değiştirmesi muhtemel.



Küresel satış dalgası artarsa 'acil' faiz artışı gelir mi?



Reuters'ın görüş aldığı bir bankanın Hazine masası yetkilisi, "TCMB enflasyon raporunda politika faizi artış sinyalini net ve güçlü bir şekilde verdi. Ancak bu sinyal piyasada net bir iyimserlik de getirmiş değil. Biz burada geçmiş uygulamalar nedeniyle soru işaretleri olması nedeniyle piyasanın TCMB'nin sözlü mesajı yerine adımını görmek isteği olarak algılıyoruz" dedi ve ekledi: "Bir sonraki karar 3 hafta sonra. Piyasada TCMB'nin bugüne kadar bekleyemeyeceği ve daha erken faiz artışına gidebileceği görüşleri de yer alıyor. Burada belirleyici küresel satış baskısı olacaktır."