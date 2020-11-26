MB'nin 15 milyar liralık repo ihalesine 27 milyar liralık teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15 milyar lira değerinde 3 Aralık vadeli repo ihalesine 27 milyar liralık teklif geldi.
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Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 15 milyar TL fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 26 milyar 920 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.
Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 15,00 oldu.