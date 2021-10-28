MB'nin brüt döviz rezervi 500 milyon dolar geriledi

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 509 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 85 milyar 956 milyon dolar olan rezervler, 22 Ekim ile sona eren haftada 85 milyar 447 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası altın rezervleri ise 39 milyar 773 milyon dolardan 39 milyar 695 milyon dolara düşüş kaydetti. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 125 milyar 729 milyon dolardan 125 milyar 142 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

Resmi rezerv varlıkları 0,52 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 125 milyar 774 milyon dolar olan rezervler 22 Ekim itibarıyla 125 milyar 254 milyon dolara geldi. Alt kalemlerden döviz varlıkları bir önceki 78 milyar 156 milyon dolardan 77 milyar 700 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 39 milyar 773 milyon dolardan 39 milyar 695 milyon dolara geldi.