MB'nin brüt döviz rezervleri 583 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası'nın 12 Mart haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerine göre, MB'nin brüt döviz rezervleri bir haftada 583 milyon dolar düşüş gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 53 milyar 247 milyon dolar olan rezervler, 12 Mart ile sona eren haftada 52 milyar 664 milyon dolara geldi.



Merkez Bankası altın rezervleri 38 milyar 416 milyon dolar seviyesinden 38 milyar 948 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece toplam rezervleri 91 milyar 663 milyon dolar olan seviyesinden 91 milyar 612 milyon dolar seviyesine geldi.



Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Net uluslararası rezervleri 617 milyon dolar azaldı



Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 617 milyon dolar düşüşle 11 milyar

573 milyon dolardan 10 milyar 956 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları ise 18 milyon dolar azaldı ve 91 milyar 758 milyon dolardan 91 milyar 470 milyon dolara düştü. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki

51 milyar 777 milyon dolardan 51 milyar 233 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 38 milyar 416 milyan dolardan 39 milyar 751 milyon dolara geldi.