MB'nin brüt döviz rezervleri 650 milyon dolar geriledi

Merkez Bankası'nın haftalık para banka istatistiklerine göre, bir önceki hafta 54 milyar 366 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 12 Şubat ile sona eren haftada 53 milyar 720 milyon dolara geldi.



Merkez Bankası altın rezervleri 41 milyar 153 milyon dolar seviyesinden 41 milyar 896 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece toplam rezervleri 95 milyar 519 milyon dolar olan seviyesinden 95 milyar 616 milyon dolar seviyesine geldi.



Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.