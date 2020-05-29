MB'nin brüt rezervlerinde 8 milyar dolarlık artış

29 Mayıs 2020

TCMB'nin toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve koronavirüse karşı alınan önlemlerin de etkisiyle Şubat sonundan 15 Mayıs'a $23.4 milyar düşüşle $84.4 milyara gerilemişti.



Toplam rezervler 22 Mayıs ile biten haftada 8 milyar dolar, brüt rezervler 6.7 milyar dolar arttı. Böylece toplam rezervlerde Şubat sonundan 15 Mayıs'a yaşanan $23.4 milyarlık düşüş 22 Mayıs itibarıyla $15.4 milyara geriledi.



TCMB verilerine göre net rezervler ise 22 Mayıs ile biten haftada yaklaşık 6 milyar dolar artışla $32 milyar dolara yükseldi.



TCMB'nin rezerv kayıpları koronavirüs ile birlikte haftalık 10 milyar dolara kadar ulaşmış, sonrasında ise haftalık 200 milyon dolara kadar gerilemişti. Kayıpların düşük bir hızda mı

devam edeceği, yoksa yeniden mi hızlanacağı piyasalarda yakından izleniyordu.



TCMB 22 Mayıs ile biten ilgili haftada Katar ile swap anlaşmasının tutarını 5 milyar dolar karşılığından 15 milyar dolara yükseltildiğini açıklamıştı.



TCMB analitik bilançosuna göre Katar'dan sağlanan yaklaşık 10 milyar dolar TCMB hesaplarına 20 Mayıs'ta geçmişti. Bankacılar Katar swap anlaşmasının TCMB'nin döviz cinsi rezervlerine katkıda bulunacağını bekliyorlardı. Öte yandan bankacılar riyalin dolara karşı konvertibıl bir para birimi olmaması nedeniyle doğrudan dolar likiditesi anlamına gelmediğini de belirtiyorlardı.

Kaynak: Reuters