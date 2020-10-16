MB'nin bugünkü repo ihalesinde faiz %13,27 oldu

16 Ekim 2020

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 13 Kasım vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye milyar milyon TL teklif geldi.

İhalede en düşük basit faiz yüzde 13,25, ortalama yüzde 13,27 ve en yüksek faiz ise yüzde 13,28 seviyesinde gerçekleşti.



Bileşik faizler ise en düşük yüzde 14,09, ortalama yüzde 14,11 ve en yüksek ise yüzde 14,13 oldu. Geleneksel repo ihalesinde faiz piyasa tarafından belirleniyor.