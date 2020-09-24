MB'nin döviz rezervi 2,1 milyar $ eridi

24 Eylül 2020

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 18 Eylül haftasında brüt döviz rezervi, 45 milyar 281 milyon dolardan 43 milyar 159 milyon dolara geriledi. Bu rakamlar, MB'nin döviz rezervlerinin bir haftada 2 milyar 122 milyon dolar gerilediği anlamına geliyor.

Merkez Bankası altın rezervi ise 42 milyar 908 milyon dolardan 43 milyar 161 milyon dolara yükselirken toplam rezervler ise 88 milyar 189 milyon dolardan 86 milyar 320 milyon dolara seviyesine geriledi. Böylece, toplam rezervler 1 milyar 869 milyon dolar gerilerken altın rezervlerindeki artış 253 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

TCMB rezervlerinin son bir yıllık seyri şöyle (milyon dolar):

Altın Brüt Toplam

Tarih Rezervi Rezerv Rezerv

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