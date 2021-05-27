MB'nin döviz rezervleri geçen hafta 393 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 49 milyar 591 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 21 Mayıs ile sona eren haftada 49 milyar 198 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası altın rezervleri 42 milyar 383 milyon dolardan 43 milyar 249 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 91 milyar 974 milyon dolar olan seviyesinden 92 milyar 447 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Resmi rezervler 385 milyon dolar arttı

Bir önceki hafta 92 milyar 95 milyon dolar olan rezervler 21 Mayıs itibarıyla 92 milyar 480 milyon dolara çıktı. Alt kalemlerden döviz varlıkları bir önceki 48 milyar 140 milyon dolardan 47 milyar 658 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 42 milyar 383 milyon dolardan 43 milyar 249 milyon dolara geldi.

Net uluslararası rezervlerde artış 847 milyon dolar

Bir önceki hafta 12 milyar 719 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 21 Mayıs ile sona eren haftada 13 milyar 566 milyon dolara geldi.