MB'nin enflasyon tahmini değişmedi

30 Ocak 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), beklendiği gibi, 2020 ve 2021 enflasyon tahminlerinde bir değişikliğe gitmedi. Enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2021 enflasyon beklentisi de yüzde 5.4 olarak korundu.

TCMB Başkanı Murat Uysal, petrol fiyatı tahminini 57.7 dolardan 60 dolara çıkardıklarını açıklarken, yüzde 11 olan gıda enflasyonu tahmininde bir değişiklik yapmadıklarını paylaştı.



TCMB Başkanı Uysal, enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüldüğünü belirtti.

CANLI YAYIN



Uysal’ın açıklamalarından satır başları:



Küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler son dönemde kısmen azalmakla birlikte önemini korudu.



Gelişen ülkelerde ülkelere özgü kırılganlıklar büyüme görünümünü etkileyebilir.



Küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz.

Enflasyon beklentilerinde iyileşme genele yayılarak devam etti.



Türkiye'nin risk primi bir önceki rapora göre belirgin oranda geriledi.



İktisadi faaliyet toparlanma eğilimini sürdürdü.



Veriler büyümenin iç talep kaynaklı güç kazandığına işaret ediyor.



Net ihracatın büyümeye katkısının azaldığını görüyoruz.



Cari işlemler dengesinin ılımlı bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz.

Enflasyon beklentileri ve risk priminde düşüşün katkısıyla TL risk eğrisi tüm vadelerde geriledi.

Enflasyon beklentilerinde belirgin iyileşme sağladık.

Ülke risk primi uzun vadeli faizlerin düşmesinde belirleyici oldu.

Kredi faizleri belirgin ölçüde geriledi ve kredi kanalının büyümeye desteği arttı.

Zorunlu karşılık adımları kredilerdeki canlanmaya katkıda bulundu.

Gıda enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı yükseldi.



Son çeyrekten itibaren iktisadi faaliyetin güç kazandığı görülüyor.



Finansal koşullardaki iyileşme yurt içi talebi belirgin ölçekte destekledi.

İşgücü piyasasında toparlanma gözlendi.

Net ihracatın büyümeye katkısı azalmaya devam ediyor

Yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde düşüş gözleniyor

Toplam talep koşullarının enflasyonist olmayacağını tahmin ediyoruz

turt içi talebin kademeli güçlenmeye devam etmesini bekliyoruz.

2020 yılı petrol fiyat ortalama tahmini 60,0 dolar (önceki 57,7)

2020 yıl sonu gıda fiyat enflasyonu tahmini %11,0 (önceki %11,0)

2021 yılı petrol fiyat ortalama tahmini 56,6 dolar

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2020 yılı sonunda %6,2-10,2 aralığında -orta noktası %8,2- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (önceki %5,3-11,1 aralığı ile %8,2)

Enflasyonun, %70 olasılıkla 2021 yılı sonunda %3,0-7,8 aralığında -orta noktası %5,4- gerçekleşeceğini öngörüyoruz

Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.