MB'nin faiz kararı sonrası piyasalardan ilk tepki
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı ve beklentiler dahilinde politika faizi yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutuldu. Karar sonrasında dolar/TL ve euro/TL'de ilk tepki olarak yukarı yönlü hareketler yaşanıyor.
Türk Lirası'nda yaşanan sert değer kayıpları sonrasında sıkılaştırma adımları atan Merkez Bankası, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. PPK sonrası yapılan duyuruda, politika faizinin yüzde 8,25 düzeyinde sabit tutulduğu açıklandı.
Karar öncesinde 7,29 düzeyinde hareket eden dolar/TL kuru ilk tepki olarak 7,35'in üzerine yükselirken; euro/TL ise 8,64'lerden 8,70'e çıktı.
Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi ise 1.120 puandan 1.115 puana çekildi.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı