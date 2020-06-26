MB'nin mayıs ayı rezervlerinde Katar etkisi

26 Haziran 2020

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları mayıs ayında yüzde 5,3 arttı ve 90,9 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 5,4 artarak 52,8 milyar dolar olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları da yine yüzde 5,4 artarak 36,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 22,2 milyar dolara geriledi. Bu tutarın 17,2 milyar dolar anapara, 5 milyar doları faizden oluştuç

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 55,3 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 20,1 milyar dolar bir ay vadelidir.



Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 8,5 azalarak 27,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mayısta Katar Merkez Bankası ile TCMB arasındaki TL-Riyal takası (swap) hattı anlaşmasının tutarı artırılmıştı. Hattın kapasitesi 5 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali'nden 15 milyar dolar karşılığı Türk Lirası ve Katar Riyali'ne yükseltilmişti.