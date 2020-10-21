MB'nin repo ihalesinde faiz %13,31 oldu

21 Ekim 2020

Merkez Bankası (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı bir ay vadeli repo ihalesinde basit getiri geçen hafta yükseldiği, bankanın faiz koridorunun en üstünde bulunan yüzde 13.25 seviyesindeki GLP faizinin birkaç baz puan üzerinde oluşmaya devam etti.

TCMB'nin 18 Kasım vadeli repo ihalesine 38.52 milyar lira teklif geldi.

TCMB fonlama kompozisyonunu, sıkılaştırma yaparak TL'yi ve dolayısıyla enflasyonu sınırlamak adına kullanılıyor. TCMB'nin fonlama kompozisyonunun en üst sınırı şimdilik yüzde 13.25 ile geç likidite penceresi tarafından belirleniyor.

Geleneksel ihalelerde yüzde 13.31'e ulaşan yükseliş ise ortalama fonlama maliyetine kademeli olarak yansımaya devam ediyor.

Ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla 8 baz puan daha yükselerek yüzde 12.47'a çıktı. Fonlama maliyeti Temmuz ortasında yüzde 7.4'ün altında idi. Bu 500 baz puanlık bir sıkılaştırma anlamına geliyor.