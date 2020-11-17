MB’nin repo ihalesine 36,4 milyar TL teklif geldi

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 15 Aralık vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar TL fonladı.



Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 36 milyar 425 milyon TL teklif geldi.



İhalede en düşük faiz bileşik yüzde 16,07 ortalama yüzde 16,09 ve en yüksek faiz ise yüzde 16,12 seviyesinde gerçekleşti.



Basit faizler ise en düşük yüzde 14,99, ortalama yüzde 15,00 ve en yüksek ise yüzde 15,03 oldu.



Geleneksel repo ihalesinde faiz piyasa tarafından belirleniyor.