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MB'nin repo ihalesine 51 milyar lira teklif

MB, bugün düzenlediği repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar lira fonladı.

MB'nin repo ihalesine 51 milyar lira teklif
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Merkez Bankası'nın açtığı 23 Eylül vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 51 milyar lira teklif geldi.

İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 12,03, en düşük faiz yüzde 11,86 ve en yüksek faiz yüzde 12,24 seviyesinde gerçekleşti.

Basit faizler ise en düşük yüzde 11,26, ortalama yüzde 11,41 ve en yüksek yüzde 11,60 oldu.

Geleneksel repo ihalesinde faiz piyasa tarafından belirleniyor.

(Kaynak: Foreks)

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