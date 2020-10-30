MB'nin rezervleri 2,9 milyar dolar arttı

30 Ekim 2020

Merkez Bankası tarafından açıklanan aylık para banka istatistiklerine göre, TCMB'nin toplam rezervleri 23 Ekim haftasında 2 milyar 863 milyon dolarlık artışla 88 milyar 350 milyon dolara yükseldi. Artışın 598 milyon doları altın rezervlerinden kaynaklanırken brüt döviz rezervlerindeki artış ise 2 milyar 265 milyon dolar oldu.

Böylece 23 Ekim itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 45 milyar 86 milyon dolara çıkarken altın rezervleri ise 43 milyar 264 milyon dolara ulaştı.

Toplam rezervlerde 2 haftalık artış 5 milyar doları geçti

Geçen hafta yaşanan 2,9 milyar dolarlık artışla birlikte MBnin toplam rezervlerinde son iki haftada yaşanan artış 5 milyar doların üzerine çıktı. MB'nin rezervleri şubat ayından başlayacak şekilde düşüşe geçmiş, pandemi adımlarının da etkisiyle sert gerilemişti. Toplam rezervler Şubat ayından Mayıs ortasına kadar 23 milyar dolar geriledikten sonra sınırlı artmış eğilimine girmiş ancak bu da kalıcı olmamıştı.

TCMB'nin toplam rezervi 84.43 milyar dolara gerilediği 15 Mayıs haftasından sonra kademeli olarak Temmuz sonuna doğru 93 milyar dolara kadar çıkmıştı. Rezervler daha sonra Eylül ayı ortasında yeniden 84 milyar doların altına kadar geriledi.

Net uluslararası rezervler 21,2 milyar dolara yükseldi

TCMB'nin net uluslararası rezervleri 23 Ekim'de bir önceki haftaya göre 2 milyar 794 milyon dolar artışla 21 milyar 216 milyon dolar olarak gerçekleşti.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri bundan önceki hafta 18 milyar 422 milyon dolar olmuştu.