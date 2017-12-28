MB'nin toplam rezervi 2.1 milyar dolar azaldı

28 Aralık 2017

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 22 Aralık ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 408 milyon dolar azalarak 88 milyar 702 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 15 Aralık ile biten haftada 91 milyar 110 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 224 milyon dolar artışla 22 milyar 472 milyon dolardan 22 milyar 696 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 184 milyon dolar azalışla 113 milyar 582 milyon dolardan 111 milyar 398 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA