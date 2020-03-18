MB'nin zorunlu karşılık düzenlemesi Resmi Gazete'de

18 Mart 2020

Merkez Bankası’nın, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirmesiyle ilgili Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Banka, dün, indirimle reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Tesisi 20 Mart 2020’de başlayacak olan 6 Mart 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak tebliğ değişikliğiyle kredi büyüme oranları belirtilen koşulları sağlayan bankaların yabancı para yükümlülükleri için şu oranlar uygulanacak: