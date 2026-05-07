McDonald’s bilançosu beklentileri aştı

McDonald’s bilançosu yılın ilk çeyreğinde Wall Street beklentilerini aşarak güçlü bir performans sergiledi. Küresel ölçekte tüketicilerin bütçe hassasiyetinin arttığı bir dönemde dev restoran zinciri ekonomik menüleriyle büyümeyi sürdürdü.

Şirket hisse başına düzeltilmiş karını 2,83 dolar olarak açıkladı. Bu rakam piyasaların beklediği 2,75 doların üzerinde gerçekleşti. Toplam gelirler ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 6,52 milyar dolara ulaştı.

McDonald’s bilançosu ve tüketici talebi

ABD genelindeki aynı mağaza satışları üst üste dördüncü çeyrekte de artış gösterdi. Restoran zinciri düşük gelirli tüketici grubunu yeniden kazanırken artan sipariş tutarları toplam satış rakamlarını yukarı taşıdı.

ABD pazarındaki yüzde 3,9 oranındaki büyüme Bloomberg verilerine göre piyasa beklentileriyle paralel gerçekleşti. Ancak bu oran bir önceki çeyrekte kaydedilen yüzde 7 seviyesindeki sıçramaya kıyasla bir miktar yavaşlama gösterdi.

Zorlu piyasa koşullarında değer odaklı strateji

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Chris Kempczinski yaptığı açıklamada şirketin bu çeyrekte başarılı sonuçlar aldığını ifade etti. Kempczinski zorlu bir ortamda bile sonuç odaklı çalışabildiklerini kanıtladıklarını dile getirdi.

Şirketin pazarlama başarısı ve menü inovasyonlarının müşteri taleplerini karşılamaya devam ettiğini belirtti. McDonald’s hisseleri Perşembe sabahı itibarıyla yıl başından bu yana yüzde 7 değer kaybetti. Aynı dönemde S&P 500 endeksi yüzde 7 kazanç sağladı.

Menü yenilikleri ve dijital pazarlama etkisi

Şirket Mart ayında Big Arch isimli yeni hamburgerini piyasaya sürmüştü. CEO Kempczinski tarafından paylaşılan ve sosyal medyada viral hale gelen tadım videosu tüketici ilgisini restoranlara çekmeyi başardı.

Analistler Big Arch satışlarının başlangıçta oldukça iyi gittiğini belirtti. Ancak bu ilginin zamanla azaldığı ve ürünün yakında menüden kalkacağı öngörülüyor. Şirket düşük gelirli tüketicileri geri kazanmak için fiyat odaklı kampanyalara ağırlık verdi.

McDonald’s bilançosu içerisinde ekonomik menülerin rolü

Nisan ayı başında 3 doların altındaki yeni menü ve 4 dolarlık kahvaltı fırsatları devreye girdi. Mevcut 5 ve 6 dolarlık yemek anlaşmalarıyla birlikte bu adımlar şirketin pazar payını korumasına yardımcı oluyor.

Franchise sahipleri belirli fiyat noktalarının müşterilerde daha fazla karşılık bulduğuna inanıyor. Yeni fiyat politikasının benimsenmesinin zaman alabileceği ancak sadakati artıracağı değerlendiriliyor.

Uluslararası operasyon pazarlarında yüzde 3,9 oranında bir büyüme ivmesi yakalandı. Uluslararası gelişim pazarlarında ise satışlar yüzde 3,4 oranında artış göstererek küresel büyüme hikayesini destekledi.

Wall Street uzmanları şirketin yeni içecek satışlarının performansını da yakından takip ediyor. Nisan ayı sonunda altı farklı özel içecek seçeneği müşterilerin beğenisine sunulmuştu. Bu yeni içeceklerin mevcut çeyrekte satışları orta haneli rakamlarda artırması bekleniyor.