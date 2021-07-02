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Meditera, borsadaki ilk gününde tavan yaptı

Payları Borsa İstanbul'da ilk kez işleme açılan Meditera Tıbbi Malzeme, açılışla birlikte tavan yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Meditera Tıbbi Malzeme payları 2 Temmuz'dan itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri açılışta yüzde 10 değer kazanarak 30,80 TL seviyesinden işlem gördü. Meditera hisseleri için 28 TL açılış fiyatı belirlenmişti.

Halka arzda 10 kattan fazla talep geldi

Meditera'nın 23-24-25 Haziran tarihleri  arasında gerçekleşen talep toplama işlemi yatırımcılar tarafından ilgi görmüş ve toplam halka arz  büyüklüğünün 10,36 katı talep gelmişti. 

196.000.000 TL tutarındaki Meditera halka arzına  yurt içi bireysel  yatırımcı kategorisinde 8,79 kat, çalışanlardan olan yatırımcı  kategorisinde 1,04 kat, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde
15,78 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 4,32 kat  talep geldi. Toplamda ise Meditera halka arzı yatırımcılardan yoğun  ilgi görerek, 10,36 kat talep toplandı.

Meditera'nın 7.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 22.865 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 589 adet çalışanlardan olan  yatırımcıya, 130 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 6 adet yurt  dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 23.590 yatırımcıya  dağıtım gerçekleştirildi. Meditera payları 28 TL fiyatla halka arz  edildi.

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