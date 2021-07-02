Meditera, borsadaki ilk gününde tavan yaptı

Meditera Tıbbi Malzeme payları 2 Temmuz'dan itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başladı. Şirketin hisseleri açılışta yüzde 10 değer kazanarak 30,80 TL seviyesinden işlem gördü. Meditera hisseleri için 28 TL açılış fiyatı belirlenmişti.

Halka arzda 10 kattan fazla talep geldi

Meditera'nın 23-24-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama işlemi yatırımcılar tarafından ilgi görmüş ve toplam halka arz büyüklüğünün 10,36 katı talep gelmişti.

196.000.000 TL tutarındaki Meditera halka arzına yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde 8,79 kat, çalışanlardan olan yatırımcı kategorisinde 1,04 kat, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde

15,78 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 4,32 kat talep geldi. Toplamda ise Meditera halka arzı yatırımcılardan yoğun ilgi görerek, 10,36 kat talep toplandı.

Meditera'nın 7.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 22.865 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 589 adet çalışanlardan olan yatırımcıya, 130 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 6 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 23.590 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Meditera payları 28 TL fiyatla halka arz edildi.

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