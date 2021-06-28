Meditera'ya bireysel yatırımcıdan 8,8 kat talep

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında talep toplama işlemleri tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Meditera paylarının halka arzında bireysel yatırımcı kategorisinde 8,79 katı, çalışanlardan olan yatırımcı kategorisinde tahsisatın 1,04 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 15,78 katı, yurtdışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 4,32 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün 10,36 katı talep toplandı.

Meditera'nın 196 milyon TL tutarlı ve 7 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzında 22 bin 865 adet yurtiçi bireysel yatırımcıya, 589 adet çalışanlardan olan yatırımcıya, 130 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 6 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 23 bin 590 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurtiçi bireysel yatırımcılar için yüzde 59, çalışanlardan olan yatırımcılar için yüzde 1, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için yüzde 30 ve yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.