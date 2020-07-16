Mehmet Kutman, Global Konuşmalar'da soruları yanıtladı

AB’nin canlanması Türkiye için çok önemli. Son 4-5 yılda Türkiye’nin başına çok şey geldi. Ama hepsini aştık. Pandemiyi de aşacağız.

Hakan Güldağ:

Olaylar karşısında günlük gidiyoruz. Ancak önümüzdeki döneme ilişkin adımlar atıldığını görüyoruz. Bürokrasimizin adım atması lazım. Türkiye’nin temel problemi cari açık meselesidir.

Abdurrahman Yıldırım:

Girişimci iştahının düşük olması en önemli sorun. Türkiye bir atılım yapmalı, durgunluğu yenmeli.

Vahap Munyar:

Güven konusu çok önemli. Kaynak maliyetini düşürmek için ülke reytinginin yükselmesi gerekiyor. Firmalar ülke reytinginden olumsuz etkileniyorlar.



Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman:

Naturelgaz'ın halka arzı için yatırım bankasını önümüzdeki hafta duyuracağız. Eylül ayında halka arz etmeyi planlıyoruz. Dünyanın başına gelebilecek en büyük felaket çevre felaketi olur. Bu nedenle çevreci yatırımlara yönelmek gerekir. Türkiye’nin çevresi gaz kaynakları açısından çok zengin. Türkiye’nin mutlaka doğalgazda, fiyatları belirleyen olması gerekir. NaturelGaz’da halka arz sonrası şirketin değeri 1,5-2 milyarı bulacaktır. Şu ana kadar talep çok güçlü. 2022 yılında ancak 2019 rakamlarına erişeceğiz.

Pandemi öncesinde liman grubu için konteyner limanları hariç 712 milyon dolarlık teklif aldık. Portföyü büyüteceğiz. Bu süreçte konteyner limanındaki satış süreci devam ediyor.

İnternet çağında insanların içgüdüsünü engelleme şansınız yok. Globalleşmenin yavaşlama şansı yok. Her gittiğimiz ülkede güneş enerjisi teklif veriyoruz. Önümüzdeki 5 yılda 15-20 ülkede güneş enerjisi yapan uluslararası şirketi oluşturmaya çalışıyoruz. Bundan sonra bütün ağırlığı, güneş enerjilerine vereceğiz.

Karaköy’deki Holding binasını, fiyatı doğru olursa veririz. Holding ana binasını yarın itibariyle bir otel zincirine kiraya vereceğiz.

Servet Yıldırım:

Üretim yapısından kaynaklanan sorunlar var. Teknoloji yoğunluğu yüksek üretime geçemediğimiz sürece dış dengede iyileşme sağlayamayız.