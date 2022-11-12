Menkul kıymet muafiyeti için harcama türleri netleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikasının etkinliğini artırmak amacıyla uygulamaya aldığı menkul kıymet tesisinde harcama belgesi istenen kredilere net tanımlar getirdi.

11 Kasım 2022 tarihli Menkul Uygulama Talimatı'na göre, kredi bazında 50 bin lira ve üzerinde olan kredilerden, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere kullandırılan krediler, ihracat kredileri ve yatırım kredileri harcama mukabili kullandırılmaması durumunda menkul kıymet tesisine tabi olacak.

Bloomberg HT tarafından görülen talimata göre, menkul kıymet tesisi istisnası kapsamında kredilerin harcama mukabili kullandırımı çalışanlara ücret ödemeleri, hammadde ve ara mal tedariki, nakliyat, sigorta ve navlun gibi ihracata ilişkin hizmet alımları, yatırım malı ve makine alımları, kira ödemeleri, elektrik, su ve doğalgaz faturası ödemeleri, vergi ödemeleri, SGK prim ödemeleri işlemleriyle ilgili belgelerle tevsik edilecek.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda belirtilen efektif, Döviz, menkul kıymet, kıymetli maden, taş ve eşya alımları ile gayrimenkul ve binek taşıt alımları, talih ve şans oyunları harcama mukabili olarak kabul edilmeyecek.

Ödeme farklı para ile yapılabilir

Uygulama kapsamında sadece Türk lirası cinsinden harcamalara ilişkin belgeler kabul edilecek. Diğer yandan, firmanın yurt dışından doğrudan ithal ettiği ürünlerin/hizmetlerin yurt dışındaki tedarikçisi tarafından sağlanan harcama belgeleri Türk lirası veya farklı para birimi cinsinden olabilecek.