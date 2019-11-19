"Menkul kıymetleştirmede en önemli konu güvenlik"

19 Kasım 2019

Aktifbank Genel Müdür Yardımcısı Atila Yanpar, 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi kapsamında düzenlenen "Menkul Kıymetleştirme Büyümenin Finansmanının Çözümü Olabilir mi?" başlıklı panelde konuştu

Menkul kıymetlerin her zaman masum ürün olamayabildiğini, 2008 krizinin çıkışında menkul kıymetleştirmenin olduğunu belirten Yanpar, 2008'den sonra menkul kıymetleştirmede ihracın çok zorlaştırıldığını, bu alandaki finansal büyüklüğün krizin yaşandığı dönemden daha aşağıda olduğunu söyledi.

Türkiye'de menkul kıymetleştirmenin son durumuna ilişkin bazı rakamları paylaşan Yanpar, şunları kaydetti:

"2018'de 778 milyon dolarlık vadeye dayalı menkul kıymet ihraç edilmişti. 2019'un üçüncü çeyreğine geldiğimizde bu 237 milyon dolara düşmüş durumda. Aslında menkul kıymetleştirme olarak tam tanımımıza girmiyor ama bence kira sertifikaları da menkul kıymetleştirmedir. Başarılı olduğumuz kira sertifikalarında 2018'de yurt içinde 5 milyar dolar ihraç etmişiz. 2019'un üçüncü çeyreğine geldiğimizde 5,9 milyar dolara çıkmış durumdayız. Yurt dışında petek teminatlı menkul kıymetler çok önemli. 2018'de 581 milyon dolarlık bir ihraç var. 2019'da ise 465 milyon dolar..."

Turkcell'in bilanço büyüklüğü 45 milyar lira seviyesinde

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ Hazine ve Sermaye Piyasaları Yönetimi Direktörü Zeynel Korhan Bilek ise Turkcell olarak toplam bilanço büyüklüklerinin 45 milyar lira seviyesinde olduğunu, uzun vadeli ve büyük altyapı yatırımları yaptıklarını söyledi.

Bilek, şirketin menkul kıymetleştirme faaliyetlerine değinirken, menkul kıymetleştirmede önemli olan konunun, hem şirketin hem de yatırımcının kazanması olduğunu, bu sayede menkul kıymetleştirmenin büyüyeceğini ve sürdürülebileceğini kaydetti.