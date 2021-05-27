Mercan Kimya, borsadaki ilk gününde 'tavan' yaptı

Borsa İstanbul'un en yeni şirketi olan Mercan Kimya, borsadaki ilk işlem gününün açılışında yüzde 3,63 prim yaptı ve 9,13'e yükseldi. Açılış seansının ardından devam eden alım emirleri sonrası hisse fiyatları dakikalar içerisinde tavanı gördü ve 9,69'a yükseldi.

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 63.456.982 TL nominal değerli paylarının halka arzı sonrasında şirket hisseleri bugün Yıldız Pazar'da "MERCN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başladı.