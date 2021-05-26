Mercan Kimya, yarın işlem görmeye başlayacak

Geçen hafta 20-21 Mayıs tarihleri arasında talep toplayan Mercan Kimya, yarından itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Şirketin pay fiyatı 8,81 lira olarak belirlenmişti.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 63.456.982 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz sonucu satılan 18.456.982 TL nominal değerli paylar 27/05/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 8,81 TL/pay baz fiyat, "MERCN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri

1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."