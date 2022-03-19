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Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından (BDDK) Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ'ye Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finasman Şirketlerinin Kuruluş ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildi.

 

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