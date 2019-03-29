Merkel'den IMF için reform çağrısı
Almanya Başbakanı Merkel; Dünya Bankası'nın sermaye artırımına ihtiyacı olduğunu, IMF'de ise üyelerin oy haklarını belirleyen kotaların yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, global finansal sistemin kalbinde yer alan Dünya Bankası ve IMF'de hızla değişen dünyaya uyum sağlamak adına reformlar yapılması gerektiğini belirtti.
Dünya Bankası'nın sermaye artırımına ihtiyacı olduğunu ifade eden Merkel, IMF'de de üyelerin oy haklarını belirleyen kotaların değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Klaus Schwah ile ortak açıklama yapan Merkel, "Bunlar yıllardır yapılmasını beklediğimiz şeyler" diye konuştu.