Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının itici güçlerinden biri olan merkez bankaları, rekor bir hızla altın alımına devam ediyor.

Merkez bankalarının altın alımları , ABD dolarının hakimiyeti ve jeopolitik gerilimlerle ilgili endişelerden kaynaklanıyor. Alımların gerçek ölçeği ise gizemini koruyor.

Bu satın alımların gerçek boyutu bilinmiyor ancak Goldman Sachs analistlerinin tahminine göre, merkez bankaları ayda yaklaşık 80 ton altın yani yaklaşık 8,5 milyar dolar değerinde altın alıyor.

Alımların çoğu gizli yapılıyor

Merkez bankaları ve devlet fonlarının altın rezervlerini olduğundan az bildirme olasılığı konusunda önemli tartışmalar ve analizler bulunuyor.

Çin gibi bazı ülkeler, resmi rezerv verilerini ya gecikmeli olarak açıklıyor ya da olduğundan düşük gösteriyor. Örneğin, Çin 2015 yılında yaptığı 600 tonluk altın alımını ancak altı yıl sonra kamuoyuna duyurmuştu. Uzmanlara göre, Çin’in gerçek altın alımları resmi rakamların çok daha üzerinde olabilir.

ABD'li haber ajansı Bloomberg'in haberine göre, alımların çoğu gizli olsa da ticaret verileri Çin'in İsviçre üzerinden diğer kimliği belirsiz alıcılarla birlikte alımların çoğunu gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Merkez bankaları talebin dörtte birini oluşturuyor

Dünya Altın Konseyi'ne (WGC) göre, merkez bankaları ve varlık fonları yılda en az 1000 ton altın alımı ile küresel altın talebinin dörtte birini oluşturuyor.

HSBC'nin Ocak ayında 72 merkez bankasına yaptığı ankette göre ise merkez bankalarının üçte birinden fazlası 2025'te daha fazla satın almayı ve hiçbiri satmayı planlamıyor.

Rus rezervlerinin dondurulması altın alımlarını hızlandırdı

Merkez bankalarının altın satın alma dalgasının, ülkelerin ABD dolarına aşırı maruz kalma konusundaki artan endişesini yansıttığı belirtiliyor.

Bazı merkez bankacılarına göre, 2022 yılında Rusya'nın döviz rezervlerinin dondurulması, doların nasıl bir silah olarak kullanılabileceğini ve ABD'nin isteğiyle finansal sisteme erişimin nasıl kapatılabileceğini gösterdi.

Bu gelişme, rezervlerin çeşitlendirilmesi yönündeki baskıyı artırırken, merkez bankalarının altın satın alma hızı 2 katına çıktı.

Goldman Sachs küresel emtia araştırmaları eş başkanı Daan Struyven "Rezerv yöneticileri için risk hesaplaması değişti" dedi.

Altın fiyatları tahminleri

Altın fiyatları nisan ayında gördüğü 3 bin 500 dolar seviyesindeki rekorun altında hareket etse de ABD'li banka Goldman Sachs, merkez bankalarının alımlarına devam edeceğine dair inançla yıl sonu ons altın fiyatı tahminini 3 bin 700 dolarda koruyor.

JPMorgan’a göre ise, sadece yüzde 0,5’lik bir rezerv kaydırması altını 2029 yılında 6 bin dolara taşıyabilir.

Altının ons fiyatı bugün saat 11.50 itibarıyla yüzde 0,23 yükselişle 3 bin 360 dolardan işlem görürken, aynı dakikalarda ons altın ve dolarv kuru üzerinden hesaplanan gram altın ise yüzde 0,05 yükselişle 4 bin 223 liradan satılıyor.