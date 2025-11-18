Merkez bankaları altına yöneldi: Goldman Sachs fiyat hedefini yükseltti

Goldman Sachs, kasım ayında merkez bankalarının altın alımlarında güçlü bir artış yaşandığını ve bunun rezervleri çeşitlendirme ile jeopolitik ve finansal risklere karşı korunma amacı taşıyan uzun vadeli eğilimin devamı niteliğinde olduğunu açıkladı.

Bankanın değerlendirmesine göre, eylül ayında merkez bankaları toplam 64 ton altın satın aldı. Bu miktar, ağustosta kaydedilen 21 tonluk alımın üç kattan fazla olmasına dikkat çekiyor.

Goldman Sachs, altın piyasasına yönelik beklentilerini de güncelledi. Raporda, altın fiyatlarının 2026 sonunda 4.900 dolara ulaşabileceği öngörüldü. Banka, bireysel yatırımcıların portföy çeşitlendirmeye devam etmesinin bu yükselişi destekleyeceğini belirtti.

Altın fiyatlatı yıl başından bu yana yüzde 55 arttı

Spot altın pazartesi günü 4.068 dolar seviyesinde işlem görürken, fiyatların yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 55 arttığı hatırlatıldı. Uzmanlar, bu yükselişin ekonomik ve jeopolitik kaygılar, altın destekli borsa yatırım fonlarına yönelim ve ABD’de beklenen faiz indirimleri tarafından güçlendirildiğini ifade ediyor.