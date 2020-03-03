Merkez bankaları devreye giriyor

03 Mart 2020

Dünya ONLINE

Merkez bankalarının virüs salgınının etkilerini azaltmak için devreye girmeye başlaması, açıklamaların arka arkaya gelmesi piyasalardan olumlu yanıt buldu. ABD piyasaları artıda kapanırken, Asya piyasaları da Japonya hariç artıda seyrediyor.

Dün, günün ikinci yarısında 6,20'nin altına gerileyen ve 6,16 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL kuru, bu sabahki işlemlerde de 6,18 civarında fiyatlanıyor. Euro/TL de 6,89'un hemen üzerinde.

Petrol fiyatlarındaki 48 doları bulan düşüş, petrol üretici ülkelerden gelen arz kesintisi sinyalleriyle biraz da olsa frenlenmiş durumda. Dün yüzde 4 civarında değer kazanan petrol fiyatları bu sabah saatlerinde 53 dolar seviyelerinde. Spot altının onsu ise 1600 doların altına çekildi.

Enflasyon beklentilerin altında arttı



Türkiye'nin şubat enflasyonu beklenenden iyi geldi. Özellikle gıda fiyatlarında artışın hız kesmesi, TÜFE'nin beklentilerin altında artmasında rol oynadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,35; yıllık bazda ise yüzde 12,37 artış kaydetti. Piyasalarda enflasyonun aylık bazda 0,65 civarında artması bekleniyordu. Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda, İdlib konusunda yapılacak olan kapalı oturum da izlenecek.

G7 ülkeleri maliye bakanlarından kritik zirve

Küresel piyasaların yakından izleyeceği bir diğer kritik başlık ise G7 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının online konferansında olacak. Salgının fiyatlar üzerindeki baskısını kırmak ve beklentileri daha sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için atılacak adımların ele alınacak.

Liderler devrede

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin koronavirüs salgınının etkileri ile mücadele için "uyun ve hedefli tedbirler" almaya hazır olduğunu söylerken ABD Başkanı Donald Trump da, Fed'e faiz indirimi çağrısını tekrarladı.