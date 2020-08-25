Merkez Bankası %11,32 ile fonladı, TL'de görünüm hala zayıf

25 Ağustos 2020

Likidite kanalıyla piyasalardaki faizleri yükseltmeye devam eden TCMB, bugün de geleneksel yöntemle 15 Eylül vadeli 10 milyar TL tutarında repo ihalesi açtı. MB, piyasayı yüzde 11,32 basit faizle 10 milyar lira fonladı. 15 Eylül vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 41,45 milyar TL teklif geldi. İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 11,94, en düşük faiz yüzde 11,93 ve en yüksek faiz yüzde 12,14 seviyesinde gerçekleşti.Basit faizler ise en düşük yüzde 11,31, ortalama yüzde 11,32 ve en yüksek yüzde 11,50 oldu.

Merkez Bankası, dün Borsa İstanbul'dan verdiği yüzde 9,75 faizli fonlama tutarının azalabileceğine ve daha yüksek maliyetli geleneksel reponun payını artabileceğine işaret etti.

Bazı bankalar GLP'ye gitti

Bu arada uzun zamandır ilk defa bazı bankalar geç likidite penceresi imkanı ile yüzde 11,25 maliyetle kaynak kullandı. Reuters'a konuşan bir bankacı, "TCMB bankaları GLP kullanımına yönlendirmiyor ancak piyasada likidite homojen olmadığından GLP kullanımı yine dünkü gibi olabilir. Her iki fonlama yönteminde de faizler oldukça yakın ancak uygulamalardan bankanın piyasayı ana fonlamasının geleneksel repo ihaleler olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

TCMB son adımlarıyla fonlama maliyetini dün itibarıyla yüzde 9.61'e yükseltmiş oldu.

TL'de zayıf görünüm devam ediyor

İç dinamiklerin etkisiyle dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareket isteğinin sürdüğü gözleniyor. Dün en düşük 7,35 seviyesini gören dolar/TL bugün 7,3990 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL saat 12:30 itibariyle 7,3910 seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayı başında oynaklığı artmaya başlayan ve 7 TL üzerinde kalıcılık sağlamayı başaran dolar/TL kuru yeniden 7,40 seviyelerine dayandı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı müjdeli haber açıklaması ile 7,21 TL'ye kadar geri çekilen dolar/TL, ardından yükselişe geçti.

Dolar endeksi ABD - Çin ticaret iyimserliği ve COVID-19 aşısı konusundaki ilerleme haberleri ile gerilemesine karşın, Fitch'in Türkiye'nin kredi not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmesi, Doğu Akdeniz'de devam eden jeopolitik riskler ve 550 seviyesinin üzerinde bulunan CDS primi TL'yi yeniden zayıflatan unsurlar olarak gösteriliyor.

Kritik basın toplantısı 19.00'da

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Akdeniz'de doğalgaz arama ve egemenlik sahası gerilimi artarken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün Atina ve Ankara'yı ziyaret ederek doğalgaz anlaşmazlığını ele alacak. Maas ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saat 19:00'da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Dolar/TL'de 7,20-7,40 seviyeleri izlenmeli

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, DÜNYA'ya yaptığı değerlendirmede kurda önümüzdeki günlerde 7.40-7.20 bandı takip edilmesi gerektiğini hatırlattı. Ürkün, "Bu bant hareketinde 7.40 üzerine doğru olası geçişlerde TCMB’den TL likiditesini kısan yeni adımlar gelebileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Barış Ürkün'ün DÜNYA için hazırladığı piyasa analizi şöyle:

"Yeni haftaya başlarken Karadeniz’deki doğalgaz keşfi, Doğu Akdeniz’de devam eden gerginlik ve TCMB’nin likidite sıkılaştırma hamlelerinin yine gündemde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Geçen hafta Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın “müjde” duyurusu ardından güç kazanan TL ile kurda 7.21 TL seviyelerine doğru düşüş gözlenmişti. Fakat TCMB faiz kararında ise faiz değişikliğine gidilmemesi ve akabinde doğalgaz keşfi ile ilgili açıklamaların ardından yeniden 7.30-7.40 TL bandına doğru hareketlenme oluştu.

Bu hafta başı itibariyle Doğu Akdeniz bölgesinde Yunanistan ile Navtex mesajları üzerinden yaşanan gerilimin sürmesi, Cumhurbaşkanımızın da bu konuyla ilgili olarak Doğu Akdeniz’deki çalışmalardan hiçbir geri adım atılmayacağı ve bölgede çıkan her olumsuzluğun müsebbibi ve en büyük zarar gören ülkenin Yunanistan olacağını belirtmesi sonrası yukarı yönlü hareketlerin bir adım öne çıktığı gözlendi. Bu esnada TCMB’nin de sıkılaştırma mekanizmalarını kullanmaya devam ettiği izleniyor. Pazartesi günü uzun süre sonra ilk kez yine geç likidite penceresinden %11.25 faiz ile 1 milyar TL fonlama sağlayan TCMB, böylece ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %9.61’e doğru yükseltti. Bir haftalık repo kanalı hala kapalı olan fonlama stratejisinde BİST’te gecelik repo kanalıyla %9,75 borç verme faiz oranı ile de fonlama sağlamayı sürdürüyor.

Bu adımlarla birlikte kur tarafında 7.40 seviyesi altında yer edinme çabası oluştuğu gözleniyor. Önümüzdeki süreçte Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin belirleyeceği olacağı bir süreç ve Karadeniz Bölgesi’nden gelebilecek olası yeni enerji kaynağı haberleri kurun volatilitesi bakımından takip edilmeli. Bunun yanında önümüzdeki süreçte kredi genişlemesinden kaynaklı enflasyon beklentilerindeki yükseliş eğilimi devam ettiği sürece kurda geri çekilmelerde yeniden tepki alımlarının gelmesi mümkün olabilir.

Kurda önümüzdeki günlerde 7.40-7.20 bandı takip edilmeli. Bu bant hareketinde 7.40 üzerine doğru olası geçişlerde TCMB’den TL likiditesini kısan yeni adımlar gelebileceğini söyleyebiliriz. Politika faizi ya da başka bir deyişle yeni bir koridor ayarlamasını ise kurdaki volatilitenin anlamlı bir şekilde yükselme oluşmadan en son seçenek olarak değerlendirileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda kurda 7.20-7.15 bölgesine doğru geri çekilmeler tepki yükselişleri bakımından yakından takip edilmeli."