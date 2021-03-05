Merkez Bankası, 2 ihalede 108 milyar lira piyasayı fonladı

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 11 Mart vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 28 milyar TL fonladı. İhaleye 52 milyar 100 milyon TL teklif geldi.

Bugün düzenlenen 12 Mart vadeli miktar bazlı repo ihalesinde iise gelen 192 milyar 850 milyonluk teklifin 80 milyar TL'si kabul edildi.

Her iki ihalede de ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.