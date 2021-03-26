Merkez Bankası, 2 ihalede piyasayı 80 milyar lira fonladı

Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği 2 ihalede piyasayı toplamda 80 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası 1 Nisan vadeli repo ihalesine 22 milyar TL teklif gelirken bu tekliflerin 20 milyar TL'si kabul edildi. Ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faizlerin yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleştiği ihalede basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 19,00 oldu.

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir diğer ihale olan 2 Nisan vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 60 milyar TL fonladı. 121 milyar 500 milyon TL teklif gelen ihalede ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 19,00 oldu.