Merkez Bankası 2 ihalede piyasayı 85 milyar lira fonladı

Merkez Bankası, bugün düzenlediği iki ihalede piyasayı toplamda 85 milyar lira fonladı. İlk ihale olan 26 Şubat vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 65 milyar TL fonladı. İhaleye 131 milyar 50 milyon TL teklif geldi.

Bir diğer ihale ise 2 Mart vadeli miktar bazlı repo ihalesi yapıldı. Bu ihalye ise 47 milyar 200 milyon TL teklif geldi. İkinci ihalede kabul edilen tutar ise 20 milyar lira oldu.

Her iki ihalede de ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.