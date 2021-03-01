Merkez Bankası, 2 ihalede piyasayı 85 milyar lira fonladı

Merkez Bankası'nın, bugün düzenlediği 8 Mart vadeli vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile 65 milyar lira, 10 Mart vadeli vadeli miktar bazlı repo ihalesi de 20 milyar lira olmak üzere piyasayı toplamda 85 milyar lira fonladı.



Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 8 mart tarihli ihaleye 120 milyar 400 milyon TL, 10 Mart tarihli ihaleye 41,5 milyar liralık teklif geldi.



İhalelerde ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.