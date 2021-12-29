Merkez Bankası 2022 PPK tarihlerini açıkladı
Merkez Bankası, 2022 yılında gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu toplantı ve toplantı tutanaklarının açıklanma tarihlerini duyurdu.
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Merkez Bankası'nın 2022 yılında gerçekleştireceği PPK toplantı tarihleri belli oldu. 2022 Yılında Para ve Kur Politikası" raporunda açıklanan toplantı tarihleri şöyle:
20 Ocak 2022
17 Şubat 2022
17 Mart 2022
14 Nisan 2022
26 Mayıs 2022
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022