Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 27 Haziran ile sona eren haftada Merkez'in brüt döviz rezervleri 398 milyon dolar artarak 70 milyar 697 milyon dolardan 71 milyar 94,6 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 85 milyar 1 milyon dolardan 83 milyar 316 milyon dolara indi.

Böylece toplam rezervler 155 milyar 698 milyon dolar seviyesinden 154 milyar 410,8 milyon dolara düştü.

Bir önceki hafta 48 milyar 125 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 758 milyon dolar azalarak 46 milyar 367,3 milyon dolara geldi.