Merkez Bankası açıkladı: TL'nin reel değeri 3 ayın en düşüğünde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 Aralık ayına ilişkin Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi gelişmelerini yayımladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre 0,68 puan azalarak 71,11 olarak gerçekleşti.

Böylece TÜFE bazlı değerlendirmede TL'nin reel değeri 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, bir önceki aya göre 1,49 puan azalarak 94,19’a düştü.

ÜFE bazlı değerlendirmede ise TL'nin reel değeri 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre ise TÜFE bazında 1,26 puan, Yİ-ÜFE bazında 2,81 puan azaldı.

Kur artışı etkili oldu

REK endeksindeki azalış, temel olarak nominal kur artışının TÜFE'deki artıştan daha fazla olmasından kaynaklandı.

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, ABD doları ve Euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 0,96 ve yüzde 2,26 oranında değer kazandı.

TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 0,89 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 0,75 oranında arttı.

TCMB bülteninde, "Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkilemiştir" ifadelerine yer verildi.