Merkez Bankası, bankaların APİ likidite limitlerini sıfırladı
Merkez Bankası, sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Bugün yapılan düzenlemeyle Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla piyasa yapıcıların likidite imkan limitleri sıfırlandığını açıkladı.
Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla piyasa yapıcıların likidite imkan limitleri sıfırlandığını açıkladı. MB'den yapılan açıklamada "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır." dendi.
Merkez Bankası'nın, geçtiğimiz haftanın ikinci yarısından itibaren sıkılaştırma yönünde attığı adımlar sonrasında fonlama maliyeti yüzde 8,3'lere kadar çıkmıştı. Bugünkü APİ limitlerinin sıfırlanması hamlesi sonrası fonlama maliyetinin daha da yukarı gitmesi bekleniyor.