Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıklamalarda bulunuyor

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber, CNN Türk, A Haber ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor.



Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Bugün rezerv konusu tartışılırken o günkü şartları göz önüne getirmemiz gerekir. 2020'ye girdiğimizde dünyada da gelişmiş ülkelerde de doğrudan ve portföy yatırımlarının azaldığını görüyoruz. Türkiye'nin de buradan aldığı pay ister istemez azalmış görünüyor.

Merkez Bankası ile ilgili konuşurken özen göstermek gerek.

2019'da biz pozitif cari fazla verdik. Merkez Bankası olarak verdiğim rakamlar nettir ve doğrudur.