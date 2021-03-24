Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle buluştu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul’da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi banka genel müdürleriyle bir araya geldi. Pazar günü de TBB yönetim kurulu ile yaptığı görüşmedeki mesajlarını yineleyen Kavcıoğlu, şeffaflık ve iletişim vurgusu yaptı.

Edinilen bilgiye göre Kavcıoğlu, para politikasında bir değişiklik olmayacağını dile getirirken enflasyonla mücadelenin birinci öncelik olduğunu belirtti.

Kavcıoğlu ara bir Para Politikası Kurulu toplantısı yapılmayacağına dikkat çekerken nisan PPK’sında ise o günün verilerinin ışığında karar verileceğini söyledi.

Son günlerde yaşanan dalgalanmaların Türkiye’nin son dönemde yaptığı reformlar ışığında yaşanmaması gereken hareketler olduğunu belirten Kavcıoğlu, serbest piyasa kurallarına bağlı kalınacağını ve şeffaf bir iletişim içinde olunacağını vurguladı.