Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, bankacılarla bir araya geliyor
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün banka genel müdürleri ile bir araya gelecek.
Reuters
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve gelmesinin hemen ardından durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün akşamüstü banka genel müdürleri ile bir toplantı yapacak.
Reuters'tan Ebru Tuncay'ın konuya yakın iki bankacılık kaynağından aldığı bilgiye göre toplantının saat 16:00 sıralarında olması bekleniyor.