Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Faiz indirimi sürpriz değildi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yaptı. Sunum sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kavcıoğlu, faiz indirimi sürecinde TL’nin değer kaybını sadece faiz indirimi ile ilişkilendirmenin doğru olmadığını dile getirerek “Sürpriz bir indirim yapmadığımızı çok net söyleyebiliriz. Ağustos-eylül gibi faiz indirme yol haritamızı belirtmiştik. Merkez Bankası’nın görevlerini ihmal etmesi ya da bunun dışında karar alması söz konusu değil” diye konuştu.

Başkan Kavcıoğlu, sorulara verdiği yanıtta dünyada bu kadar uzun süre sıkı para politikası uygulayan tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getirerek “Faiz indirimi sonrası kurda hareket oldu doğru. Burada küresel gelişmeleri değerlendirdiğinizde bizim faiz indirimi ile ilgisi olmadığını çok net görürüz” diye konuştu.

PPK üyeleri çıkıp konuşabilir

Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinin ne düşündüklerini hangi kararları verdiklerini çıkıp konuşabileceğini kaydeden Kavcıoğlu, “Hazine ile yapılan protokolün gizli yapıldığı yalan. İlk 2017 yılında yapıldı. Her şey kanuna uygun şekilde yapılıyor. Merkez Bankası’nı kanunsuzlukla suçlamak eşyanın tabiatına aykırı. Denetim yaptırmaya gerek yok, her şey kanuna uygun şekilde yapılmıştır” dedi. Swap sisteminin işleyişinde bir sıkıntının söz konusu olmadığını söyleyen Kavcıoğlu, swaplar çıkarılsa bile rezervlerde sıkıntı olmadığını ifade etti. Kavcıoğlu, Merkez Bankası rezervinin tarihi rekor ile kapatılacağını da ekledi.

Sunumunda ise reel sektörün kısa vadeli borç pozisyonunun kur kaynakları riskleri yönetebilecek düzeyde olduğunu dile getiren Kavcıoğlu enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirmesini de tekrarladı. “Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde daraltıcı etki yapmaya başladı, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirildi" dedi.

Rezervler 123.5 milyar dolara ulaştı

Yaptığı sunumda ise Kavcıoğlu ayrıca cari açıkta düzeltmenin başladığının söylenebileceğini belirterek cari dengede görünen iyileşmenin fiyat istikrarı için önemli olduğunu vurguladı. Yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesinin yineleyen Kavcıoğlu, sıkı para politikasının da cari dengeyi pozitif etkilediğini söyledi.

Bu hafta açıklanacak 8 Ekim tarihi itibariyle rezerv rakamının 123.5 milyar dolar seviyesinde yükselmiş olduğunu dile getiren Başkan Kavcıoğlu, " TCMB rezervleri son dönemde istikrar kazanmış olup güçlü bir artış eğilimi gösteriyor. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak para politikasının aktarım mekanizmasını kuvvetlendirmek amacıyla rezerv birikiminin devamını amaçlamaktayız" diye konuştu.