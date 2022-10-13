Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye

ANKARA (DÜNYA)

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, başta Avrupa olmak üzere resesyon konusunun çok sık gündeme geldiği bir dönemde, resesyonun konuşulmadığı tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Kavcıoğlu geçen yıl yüzde 23 olan ticari kredi faizinin yüzde 18’e indiğini bildirdi.

Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Yönetim Kurulu’nu ziyaret eden Şahap Kavcıoğlu, ekonomi politikalarının yatırım ve üretim ortamını desteklemek üzere gerçekleştirildiğini belirtirken, günümüzde son 5 yılın ortalamasının altında faiz oranı uygulandığını bildirdi. Sadece kredi faizi değil, mevduat ve tahvilde de düşük oranların geçerli olduğunun altını çizen Kavcıoğlu, politika faizinin yüzde 12, Hazine’nin borçlanma faizinin ise yüzde 9.9 olduğunu bildirdi.

Avrupa başta olmak üzere bir çok ülkenin resesyon riski ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Kavcıoğlu, resesyonun konuşulmadığı tek ülkenin Türkiye olduğuna vurgu yaptı.

2021 sonundan itibaren uygulanan para politikaları ile makro ihtiyati tedbirlerin, kredi kompozisyonunda TL’nin payını artırdığını aktaran Şahap Kavcıoğlu, “KOBİ, esnaf ve tarım kredileri gibi krediye erişim imkânı daha sınırlı olan müşterilerin uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkânına kavuşarak faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmelerini amaçlıyoruz. Makro ihtiyati politikalarla yatırım, istihdam, katma değerli üretim ve ihracatı artırıcı selektif kredi anlayışını uygulamaya başladık” dedi.

ATO Başkanı Baran:

Türkiye zorlu coğrafyada güvenli bir ada

ATO Başkanı Gürsel Baran, dünya ekonomisinin uzun zamandır sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirterek, Türkiye’nin de ayrıca coğrafyasından kaynaklanan sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

Baran, “Türkiye zorlu bir coğrafyada yıllardan beri sorunlarla mücadele ettiği halde ekonomik ve siyasi istikrarını koruyarak, dünyada güvenli bir ada olarak kalmayı başaran bir ülke” ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş döneminde her iki ülke ile de Türkiye’nin arasının iyi olduğuna dikkat çeken Baran, “Türkiye bölgesinin tedarik merkezi olacak kapasite, güç ve imkâna sahiptir” şeklinde konuştu.

Görüşmeye, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar, Halil İlik, Süleyman Ekinci, Nihat Uysallı, Ali Yıldız ve M. Fatih Çetinkaya da katıldı.