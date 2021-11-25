  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TBB üyeleriyle bir araya geldi
Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, TBB üyeleriyle bir araya geldi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda ekonomideki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Bankalar Birliği'nde gerçekleşen toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar da katılıyor.

Toplantıda ekonomideki gelişmelerin ele alınması bekleniyor. 1.5 saat sürecek toplantının ardından Başkan Kavcıoğlu’nun açıklama yapması bekleniyor.

 

TCMB: Bütüncül bir makro politika bileşimine ihtiyaç varTCMB: Bütüncül bir makro politika bileşimine ihtiyaç varFinans
Türkiye ile BAE arasında swap anlaşması için öngörüşme yürütülüyorTürkiye ile BAE arasında swap anlaşması için öngörüşme yürütülüyorEkonomi Haberleri

 