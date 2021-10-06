Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun komisyondaki ilk sunumu
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 11 Ekim'de Plan Bütçe Komisyonuna sunum yapacak.
ANKARA (DÜNYA)
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 11 Ekim Pazartesi günü TBMM Plan Bütçe Komisyonuna banka faaliyetlerine ilişkin sunum yapacak.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu gereğince Banka yılda iki kez TBMM Plan Bütçe Komisyonuna sunum yapıyor.
20 Mart 2021 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığına atanan Şahap Kavcıoğlu, 2021 yılının ilk sunumunu 11 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’de yapacak. Sunum, Merkez Bankası’nın internet sitesinden de yayımlanacak.
TBMM Plan Bütçe Komisyonuna en son sunum geçtiğimiz Mart ayında Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal tarafından 25 Aralık 2020 tarihinde yapılmıştı.