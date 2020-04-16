Merkez Bankası brüt döviz rezervi 2,2 milyar dolar azaldı

16 Nisan 2020

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi, 10 Nisan'da sona eren haftada bir önceki haftaya göre 2 milyar 200 milyon dolar 56 milyar 48 milyon dolara geldi. Böylece koronavirüs salgının etkilerinin göstermeye başladığı şubat sonunda 77 milyar dolar olan döviz rezervleri aradan geçen 6 haftada yüzde 27 gerileyerek 56 milyar dolara kadar düştü.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Geçtiğimiz hafta 56 milyar dolara çekilen MB'nin brüt döviz rezervleri tarihi seviyelerin yarısının altına inmiş oldu.

Merkez Bankası altın rezervi 31 milyar 306 milyon dolardan 32 milyar 872 milyon dolara yükselirken; toplam rezerv 89 milyar 554 milyon dolardan 88 milyar 920 milyon dolara geriledi.



Merkez Bankası'nın son bir yıllık rezerv gelişimi şöyle: