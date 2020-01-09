Merkez Bankası brüt döviz rezervi 3,3 milyar dolar azaldı

09 Ocak 2020

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bir haftada 3 milyar 287 milyon dolar düşüş gösterdi.

Döviz rezervi geriledi, altın rezervi yükseldi



Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 81 milyar 240 milyon dolar olan rezerv, 3 Ocak ile sona eren haftada 77 milyar 953 milyon dolara geldi. Merkez Bankası'nın ilgili dönemdeki altın rezervi 25 milyar 79 milyon dolardan 27 milyar 469 milyon dolara geldi.



Merkez Bankası toplam brüt rezervi 106 milyar 319 milyon dolardan 105 milyar 422 milyon dolara geldi. Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.



