Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar dolar arttı

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 46 milyar 394 milyon dolar olan rezervler, 11 Aralık ile sona eren haftada 47 milyar 412 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görürken, toplam rezervleri 86 milyar 650 milyon dolar seviyesinden 88 milyar 177 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası döviz rezervleri 2019 sonunda 81 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası altın rezervleri 40 milyar 256 milyon dolar seviyesinden 40 milyar 765 milyon dolar seviyesine yükseldi. Merkez Bankası altın rezervleri 2019 sonunda 25 milyar 79 milyon dolar seviyesindeydi.

Net uluslararası rezervler 17 milyon dolar arttı

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 17 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 15 milyar 585 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 11 Aralık ile sona eren haftada 15 milyar 602 milyon dolara geldi.